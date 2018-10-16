Политика Дизельгейт: В ФРГ в главных офисах компании Opel прошли обыски

2018-10-17 13:16 132

Следом за нашумевшим дизельгейтом Фольксвагена в подобный скандал угодил еще один известный немецкий автопроизводитель. В офисных помещениях Opel в Руссельхайме и Кайзерслаутерне прошли обыски в связи с подозрением в манипуляциях с уровнем выхлопных газов. 

"Ведомство по уголовным делам земли Гессен и сам Opel подтвердили проведение обысков, не раскрыв деталей. Концерн также заверил, что в полном объеме сотрудничает со следствием, а его автомобили соответствуют действующим предписаниям", - сообщает DW.

Манипуляции с уровнем выхлопных газов могли затронуть программное обеспечение на 95 тысячах автомобилей Opel моделей Insignia, Zafira и Cascada.

В 2015 году власти США выяснили, что немецкий концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

В поле зрения правоохранительных органов Германии, расследующих этот скандал, уже находятся бывшие и нынешние руководители VW и его дочерних компаний Audi и Porsche.

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