Политика Матиос раскрыл подробности о расследовании взрывов под Ичней

2018-10-16 17:00 285

По факту взрывов на арсенале под Ичней Черниговской области открыто новое уголовное производство - по статье о диверсии. Об этом сообщил в эфире "112 Украина" главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Могу сообщить, кроме статьи о служебной халатности также зарегистрирована статья о совершении диверсии, это ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Могу предварительно озвучить некоторые полученные результаты и доказательства. На данный момент более 340 допрошенных военнослужащих, среди которых половина - с использованием полиграфа. Все наряды, которые находились как перед этими взрывами, так и во время взрыва и несли службу по охране периметра технических территорий артскладов, допрошены с применением полиграфа. Спецслужбами по поручению военных прокуроров и следствия проработан огромный массив информации, и установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать, единственный на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства для взрыва", - рассказал Матиос.

По его словам, осмотр места происшествия на складах свидетельствует об аналогичном характере взрывов как в Ичне, так и в Калиновке и Балаклее.

"Он не характерный для первоначального взрыва снаряда или выстрела реактивной системы огня. Кроме того, у нас есть существенные вопросы к организации охраны складов, поскольку доподлинно установлено следствием сейчас, что за несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание возле территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами. В результате пока неустановленных обстоятельств соответствующий наряд караула по тревоге не поднимался и максимальных мер для прочесывания или местонахождения этих людей не было принято", - сказал прокурор.

При этом, подчеркнул Матиос, система безопасности складов в Ичне была едва ли не наиболее серьезная, чем на остальных подобных объектах. По его словам, там применяли комплексы радиоэлектронной борьбы, поэтому в районе складов не могли летать беспилотники.

Напомним, взрывы на складах с боеприпасами под Ичней начались в ночь на 9 октября. 11 октября пожар был полностью ликвидирован. Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "Халатность".