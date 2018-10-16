Политика В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ

2018-10-16 17:52 237

 

Судьба летчиков пока не известна

В Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ во время международных учений "Чистое небо - 2018". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский милитарный портал.

Произошло событие неподалеку от населенного пункта Хмельник Винницкой области. Судьба летчиков пока не известна. Информация относительно жертв и разрушений пока уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в округе Бофорт в штате Южная Каролина разбился американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B.

Как сообщает издание, пилот успел катапультироваться. Эту информацию затем подтвердили в офисе шерифа округа.

Ранее сообщалось, американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке.

F-35B был разработан для Корпуса морской пехоты США и приспособлен для взлета и посадки на десантные суда класса USS Essex.

Основной подрядчик по проекту самолета корпорация Lockheed Martin считает F-35B будущим военной авиации, поскольку он сочетает в себе новейшие технологии, сверхзвуковую скорость и другие характеристики.

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