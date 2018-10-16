Украина Стали известны новые подробности крушения украинского истребителя Су-27УБ

2018-10-16 20:00 372

В Хмельницком районе найдены обломки воздушного судна

Стали известны новые подробности крушения украинского истребителя Су-27УБ, разбившегося сегодня, 16 октября, во время международных учений "Чистое небо – 2018".

Обломки потерпевшего крушение самолета были найдены близ села Пагурцы Хмельницкого района Винницкой области, сообщает "Украинской военный портал".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что Минобороны подтвердило крушение истребителя Су-27 и рассказало первые подробности инцидента.

"Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", – говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что потерпел крушение истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70, серийный номер: 96310424040. Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Несколькими днями ранее рассказывалось, как проходят авиационные учения "Чистое небо -2018". В ходе тренировок бомбардировщики отрабатывали удары по условным целям на авиаполигоне.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что в Украине стартовали военно-воздушные учения с участием авиации НАТО. Многонациональные маневры продлятся до 19 октября и пройдут в двух областях страны.