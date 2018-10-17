Политика В ВСУ решили продолжить учения Чистое небо-2018 невзирая на гибель двух пилотов

2018-10-17 10:13 279

Общее руководство учений Чистое небо-2018 решило продолжить полеты всех типов авиатехники, несмотря на катастрофу истребителя Су-27 в Винницкой области.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, вся авиационная техника, которая используется во время учений, соответствует всем техническим требованиям и прошла соответствующие разрешительные процедуры.

НА СУ-27 ПОГИБ НАЧАЛЬНИК АВИАЦИИ КОМАНДОВАНИЯ "ВОСТОК"

При этом в командовании подтвердили, что вследствие авиакатастрофы возле поселка Уланов погибли два пилота, жертв среди мирного населения нет. Проводится расследование для установления причин инцидента. Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ КРУШЕНИЯ УКРАИНСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ СУ-27

"Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации − начальник авиации воздушного командования Восток Воздушных Сил ВСУ", − информировали в командовании.

Также подчеркивается, что погибший украинский летчик был полностью подготовлен к ведению боевых действий в качестве инструктора. Данные о втором пилоте пообещали сообщить позже.