Политика Украина разочарована в США из-за подготовки украинских пилотов на F-16, - Politico

2024-06-06 19:15

В США нет достаточного количества мест для подготовки украинских пилотов, поскольку в очереди стоят и другие страны.

Украинские чиновники требуют от США и других стран усилить подготовку пилотов для истребителей F-16. Киев отмечает, что действующая программа не выпускает достаточного количества летчиков для управления истребителями, которые вскоре получат ВСУ.

Об этом пишет Politico. Отмечается, что в Украине заявляют о 30 пилотах, которые могут немедленно начать обучение в США. Однако администрация Байдена сообщила Киеву, что в ее программе тренировок, которые проходят в Аризоне, не хватает мест, чтобы принять более 12 пилотов одновременно. Два других учреждения в Дании и Румынии имеют подобную проблему.

"Это последнее препятствие в длительных усилиях, направленных на то, чтобы получить современные истребители F-16 для Украины. Киев начал настаивать на получении этих самолетов через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но неоднократно получал отказ от администрации Байдена. В мае 2023 года президент Джо Байден удовлетворил просьбы других стран прислать свои F-16, но логистические проблемы неоднократно задерживали обучение. Еще больше осложняло ситуацию то, что западным странам понадобились месяцы, чтобы согласиться на отправку собственных самолетов в Украину", – отмечает издание.

В течение последних недель Украина официально обращалась к США с просьбой подготовить больше пилотов на базе Национальной гвардии Моррис Эйр в Тусоне, Аризона. Законодатели на Капитолийском холме, в том числе Джим Хаймс (конгрессмен от штата Коннектикут) и Майк Тернер (республиканец от штата Огайо), лидеры Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, также давили на администрацию Байдена, чтобы она одобрила подготовку дополнительного количества летчиков.

В прошлом месяце они вместе с несколькими другими законодателями написали письмо в Пентагон с просьбой предоставить приоритет этому вопросу.

Что говорят в США

Штаты заявили, что в очереди на обучение на F-16 на базе стоят и другие страны, и они не могут нарушить свои обязательства перед ними.

"Мы понимаем, что они не хотят разрывать эти контракты, но они могли бы перевести своих американских пилотов на другую базу для тренировок", – отметила украинский депутат Александра Устинова.

Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что десятки пилотов из нескольких стран проходят базовую летную подготовку и тренировки на F-16 в США и Европе, отказавшись приводить конкретные цифры.

"Мы разработали и внедряем план подготовки, который соответствует прогнозируемым срокам развертывания самолетов, которые в конечном итоге определяются рядом факторов, в том числе потребностями в техническом обслуживании и поддержке, потребностями в инфраструктуре и вспомогательном оборудовании, сроками получения самолетов, а также пропускной способностью пилотов", – добавил Дитц.

В то же время представитель Национальной гвардии Аризоны, майор Эрин Ганниган подтвердила, что количество мест в программе ограничено из-за обязательства удовлетворить запросы других стран на обучение, финансирования и выполнения потенциальными студентами требований по знанию английского языка.

"Кроме украинских курсантов, есть много других стран, которые зарезервировали места для обучения в течение года. Количество иностранных курсантов-пилотов и откуда они приезжают, определяется не нашим учебным заведением, а многими другими факторами, такими как финансирование, запросы стран, выпуск курсантов после изучения английского языка и распределение мест", – говорит Ганниган.

Не только Аризона: где еще готовят пилотов F-16

Военно-воздушные силы также готовят пилотов F-16 на авиабазе Люк, штат Аризона, и на объединенной базе Сан-Антонио, штат Техас, но эти программы также имеют ограниченное количество мест для иностранных пилотов. Они, как правило, заранее зарезервированы для пилотов из других стран, эксплуатирующих F-16.

Еще восемь украинских пилотов проходят подготовку на базе в Дании. Но этот объект должен быть закрыт в следующем году и больше не будет участвовать в тренировках, поскольку ВВС Дании переходят на F-35.

Между тем производитель F-16 компания Lockheed Martin и ее субподрядчик Draken также готовятся к тренировкам пилотов на объекте в Румынии. Но эта программа является дорогой и тоже будет иметь ограниченное количество мест.

Подготовка украинских пилотов: какова ситуация сейчас

Ожидается, что до конца этого года 20 украинских пилотов F-16 закончат обучение. Для управления полной эскадрильей из 20 самолетов нужны 40 пилотов.

Восемь новых пилотов должны начать обучение в Румынии, и еще восемь – вскоре прибудут в Тусон, сказал бывший чиновник Минобороны. В то же время база в Дании не будет принимать новых пилотов.

По словам собеседника издания, до конца года для украинских пилотов будет открыто лишь четыре места на тренировочных базах. Такими темпами Украина не будет иметь полноценной эскадрильи подготовленных пилотов до конца 2025 года.

F-16 для Украины: последние новости

Как известно, Украина должна получить несколько десятков бортов F-16 от ряда стран. В частности, истребители передадут Дания, Норвегия и Нидерланды.

Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна не против того, чтобы украинские военные использовали предоставленные F-16 для ударов по объектам на территории России.