Политика Порошенко: Если предложить Путину мир в обмен на территорию - не будет ни того, ни другого

2018-10-17 17:00 186

Если предложить президенту Российской Федерации Владимиру Путину мир в обмен на территорию, то не будет ни мира, ни территории. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире одного з украинских телеканалов.

По словам главы государства, мир в Украине на условиях капитуляции является категорически неприемлемым.

"Мир на условиях капитуляции является категорически неприемлемым, ибо если вы предложите Путину мир в обмен на территорию - у вас не будет ни мира, ни территории. В этом весь мир имел возможность убедиться еще с захвата Абхазии, Осетии, Приднестровья. Никому ничего никто не отдает, если не обеспечивать давление... и всемирную солидарность с Украиной, которую мы держим, и наши дипломаты, и армия, чтобы ужесточать санкции как мощную мотивацию для Путина вернуться за стол переговоров, принять и выполнить обязательства по минским процессам", - отметил президент.

Вместе с тем Порошенко выразил мнение, что после вывода российских войск мир в Украину будет возвращен "чрезвычайно быстро исключительно политико-дипломатическим путем".