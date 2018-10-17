Мир Странное "пение" антарктических ледников зафиксировали на видео

2018-10-17 19:00 147

 

Ученые из Университета штата Колорадо обнаружила странное "пение" антарктических шельфовых ледников.

Оно представляет собой непрерывный длительный звук низкой частоты, который может вызвать у человека довольно неприятные ощущения

По данным специалистов, причиной появления непонятных звуков оказались изменения силы ветра и температуры воздуха.

Кроме этого, увеличение температуры способствует разрушению ледника и создает внутри него микротрещины.

В них начинает задувать ветер, провоцируя странные звуки. Непрерывное "органическое" гудение похоже на звучание оркестра.

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