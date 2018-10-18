Политика Тактика завышенных ожиданий: Повторится ли встреча Трампа и Ким Чен Ына

2018-10-19 10:12 123

Могут ли Ким ЧенЫн и Трамп встретиться снова? Могут, но… Главное, чтобы это была результативная встреча. То есть не такая, как в прошлый раз. И в частности, чтобы потом не возникало потребности в новых встречах.

Первая встреча Кима и Трампа, состоявшаяся 12 июня в Сингапуре, хоть и стала исторической, но оказалась во многом, символической и породила завышенные ожидания.

Ким Чен Ын дал принципиальное согласие на денуклеаризацию. И по результатам недавнего межкорейского саммита сделал дополнительные шаги к денуклеаризации. Но для Кима важен также и встречный шаг.

Но сделает ли Трамп в свою очередь, этот встречный шаг, согласившись на ослабление санкций?

Трампу вторая встреча не столь важна, чем для Кима. Принципиальное согласие Кима на денуклеаризацию он добился. Полная отмена санкционного давления в любом случае, возможна только по завершении денуклеаризации. Ну а остальное – это вопросы тактики.

Ким Чен Ын за четыре месяца, прошедшие со времени сингапурской встречи, отправил Трампу три письма с просьбами о новой встрече. Трамп каждое письмо получил и отметил похвальными «твиттами», тоже проявил интерес к встрече. Но первые письма были отправлены еще в августе, а новая встреча если и состоится, то не ранее ноября. То есть только после предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США.

Как-то Трамп даже запретил в Пхеньян ездить членам своей Администрации. В частности, отменив визит Госсекретаря Майка Помпео, первоначально планируемый на начало сентября. (Прим: как впоследствии оказалось, визит Помпео в Пхеньян состоялся на месяц позднее.То есть 6-8 октября).

«До тех пор пока не будет определенности в торговых спорах с Китаем», - поставил условие Трамп.

Связь между «корейским вопросом» иденуклеаризацией, а также американо-китайскими «торговыми спорами» действительно, есть.

Прежде всего, отметим, «торговые войны» с Китаем Трамп начал сразу же после сингапурской встречи с Кимом. Если быть еще более точным, привел ранее анонсированные угрозы в исполнение, подписав соответствующие решения о повышении тарифов на китайский импорт.

В общем, с тех пор пошел уже четвертый месяц подряд Трамп продолжает наяривать. Так, трижды повышены импортные пошлины, расширен также объем торговли, подпадающие под новые тарифы. И уже пообещал продолжить начатую «торговую войну» в январе следующего года, когда можно ожидать очередного повышения тарифов. Ко всему, добавим сентябрьское повышение ФРС своих банковских ставок.

В общем, «шок и трепет» в исполнении Трампа, где основная цель – именно сдерживание растущей экономики Китая. И вряд ли только формально задекларированная цель об уменьшении дефицита торговли (который за два года президентства Трампа никак не уменьшается).

Еще нюанс: было бы ошибочно полагать, что Трамп начал «торговую войну» для того, чтобы в ней победить.

«Торговая война» между США и Китаем – это очень опасная авантюра, которая имеет негативный эффект не только на экономику Китая, но и на США. К тому же, усиливает напряженность и добавляет неопределенность в мировой экономике. И прежде всего, неопределенность насчет перспектив самой «торговой войны». Тем более, что видим, в ближайшие месяцы «торговая война» точно не закончится.

Тактически затяжная «торговая война» выгодна Китаю, умеющего рассчитывать стратегии на несколько лет вперед. А Трамп, скорее всего, рассчитывает на блицкриг, в расчете не на какую-либо «долгую стратегию» (тем более, что ни «долгой», ни вообще действенной стратегии по Китаю у Трампа нет), а именно на краткосрочный эффект. Чтобы тем самым, подтолкнуть Пекин к выгодным сделкам. В том числе, к сделке по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.

И сразу еще одно уточнение: Трамп сейчас повышает тарифы на китайский импорт вряд ли для того, чтобы потом сделать те или иные послабления. О послаблении тарифов вообще не может быть и речи. Впрочем, и Китай не ставит перед Вашингтоном вопрос о подобных послаблениях. Предметом обсуждаемых сделок являются более глобальные темы, а тарифы – только инструмент к переговорам по таким сделкам.

Классическое поведение двух конкурентов в действии, где с одной стороны, каждый пытается укрепить собственную самодостаточность, а с другой стороны – старается сдерживать своего оппонента.

Отсюда вопросы: можно ли говорить, что в американо-китайском «торговом споре» на данный момент появилась та самая «определенность», которая позволит Трампу обсудить с Китаем сделку по Корее?

И как быть со встречей с Кимом в условиях, когда определенность в американско-китайском «торговом споре» не прибавилось?

Сохраняется также неопределенность по вопросу международных санкций, действующих против Северной Кореи.

С одной стороны, санкции – это инструмент политического и экономического давления на Пхеньян. Не только мера ответственности за нарушение установленного порядка международной безопасности. А с другой стороны, «северокорейские санкции» - это и инструмент давления на Пекин и Москву. Как минимум, попытаться ослабитьвлияние Пекина и Москвы на Пхеньян. Как максимум, вывести Пхеньян вообще из-под влияния Москвы и Пекина.

По-видимому, у США тоже есть собственные экономические виды на Северную Корею. А если точнее, США пытаются через санкционный рычаг продвигать «корейский процесс» по выгодному им направлению.

США вряд ли устанавливали собственные экономические санкции для того, чтобы вести переговоры по их ослаблению или отмене. Санкции США действуют, прежде всего, в американских интересах. И зависят не только от политической воли Трампа. Напомню, санкции в отношении КНДР гарантированы отдельным американским законом, принятому 2 августа 2017 года в Конгрессе двухпартийным большинством.

Но будет ли в Конгрессе после предстоящих промежуточных выборов то самое большинство, которое согласится ослабить «северокорейские санкции»?

Что касается ослабления (отмены) международных санкций, то этот вопрос еще в меньшей степени зависит от воли Трампа.

Согласно установленной процедуре, санкцииСовбеза ООН могут быть отменены только Совбезом ООН. Разумеется, по результатам предварительных политических консультаций между его участниками.

С одной стороны, необходим соответствующий компромисс. А с другой стороны, если будут устранены и причины, способствовавшие установлению санкций.

В Пхеньяне на данный момент больше всего просят отменить хотя бы наиболее свежие санкции. Под это и демонтаж ядерного полигона, с которого были проведены пятое и шестое ядерные испытания. То есть речь о резолюции СБ ООН №2371, которая с августа прошлого года установила официальный запрет на закупки северокорейского угля. Торговля углем составляет основной доход для бюджета Северной Кореи и соответственно, ощутимо ударила по северокорейской экономике.

Однако, на практике хотя официально торговля северокорейским углем и была запрещена, но при этом практически сразу же была задействована обходная посредническая схема. За истекший год США провели соответствующее расследование. Как результат, появились основания уже для санкций за нарушение санкций. Что явно не тот фон для проведения переговоров об ослаблении санкций.

Итак, стремление ко второй встрече у Кима и Трампа есть…Но созданы ли для встречи условия?

Напомним, 6-8 октября Госсекретарь США Майк Помпео осуществил несколько визитов в страны Северо-Восточной Азии. Поездки были запланированы еще на начало сентября, но под влиянием Трампа были перенесены на месяц. Во-первых, Помпео провел очередную встречу с Ким ЧенЫном в Пхеньяне. Во-вторых, последующие консультации с союзниками в Сеуле и Токио. В-третьих, переговоры в Пекине.

Помпео свои переговоры с Кимом характеризует «лучше, чем в прошлый раз». В Вашингтоне признают прогресс Пхеньяна по вопросу денуклеаризации.

Трамп по результатам поездки Помпео, сразу же подтвердил возможность новой встречи с Кимом. И даже назвал ориентировочные сроки.

«После ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Не ранее», - уточнил Трамп.

В Южной Корее впервые официально допустили возможность ослабления собственных санкций, установленных в отношении КНДР. (Прим: речь идет именно о южнокорейских экономических санкциях). Соответствующее заявление было сделано МИД РК.

«Санкции могут быть ослаблены, только по согласованию с Вашингтоном», - Трамп призвал союзников придерживаться координации.

Подготовил Игорь ШЕВЫРЕВ.