Политика В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине незаконных субсидиантов

2018-10-18 18:00 90

 

Несколько десятков процентов получающих субсидии украинцев оформили помощь незаконно. Такое заявление сделал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"Речь может идти о нескольких десятках процентов (неправомерных получателей субсидий - ред.). Проблема в том, что мы их не можем обнаружить из-за отсутствия института. И мы можем говорить, что около 10% - это те средства, которые тратятся неэффективно ", - отметил Музыченко.

Он также подчеркнул, что для выявления лиц, которые получат субсидию без достаточных на то оснований, следует пересмотреть сами критерии предоставления субсидий. Музыченко объяснил, что значительная часть домохозяйств получает льготы как неполная семья благодаря "манипуляциям с изменением прописки отдельными членами семьи". Чиновник считает, что нормы необходимо изменить таким образом, чтобы исключить подобные манипуляции.

Кроме того Музыченко подчеркнул, что государство должно усилить контроль над этой сферой - контролирующие органы должны бороться с теневой занятостью населения, которая может достигать 45%.

Также было сказано, что создание реестра получателей субсидий позволил обнаружить среди субсидиантив и мэров крупных городов, и владельцев элитного жилья.

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