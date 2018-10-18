Украина Получателей соцпомощи будут проверять по-новому

2018-10-18 17:18 141

Министерство социальной политики Украины видит необходимость введения избирательных проверок получателей социальной помощи, которые будут основаны на рискоориентированных подходах.

Об этом сообщил директор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

«Мы имеем анализ общественного мнения и можем абсолютно четко сказать, что фактически 67% населения говорит о том, что нужно контролировать использование средств госбюджета на социальную поддержку. Около 5-6% населения говорит, что это не нужно делать», — сказал В.Музыченко в ходе брифинга в четверг в Киеве.

Также он отметил, что из-за отсутствия действенного механизма контроля за предоставлением соцпомощи, 7-10% средств может использоваться неэффективно.

В связи с этим Минсоцполитики рассматривает возможность введения избирательных проверок, так как проверять всех получателей помощи просто невозможно.

«Мы видим необходимость введения избирательных проверок, которые будут основаны на рискоориентированных подходах», — заявил директор директората.

По его словам, такая проверка буде предполагать оценку риска получателя соцпомощи на этапе обращения, на основе чего в дальнейшем будут формироваться «серые» и «белые» списки.

В.Музыченко добавил, что данная система позволит более эффективно подойти к процедуре проверок тех, кто потенциально может предоставлять недостоверную информацию, а также проверять менее тщательно или вообще не проверять получателей из «белого» списка.

Кром того, В.Музыченко сообщил, что министерство при поддержке Всемирного банка ввело «горячую линию» по вопросам нарушений при предоставлении субсидий, социальной помощи и соцуслуг.

Данная линия начала работать с начала октября по бесплатному телефону 0 800 50 2757. линия будет работать с 9:00 до 18:00 в рабочие дни без обеденного перерыва.

По этой «горячей линии» можно сообщить о фактах нарушений, коррупции и незаконном предоставлении соцпомощи со стороны должностных лиц, ответственных за ее назначение, а также о случаях незаконного получения такой поддержки со стороны граждан.