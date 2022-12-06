ВОЙНА В Украине Выплаты от 2 до 3 тысяч гривен: в Украине изменили списки получателей денежных выплат

2022-12-06 17:30

В Украине в декабре изменят списки получателей государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, получить материальную помощь от государства смогут только жители конкретных регионов. В частности, на них смогут рассчитывать украинцы, которые:

окружены врагом;

находятся во временной оккупации врага;

в регионах, где продолжаются активные боевые действия.

При этом сумма выплат составляет 2 тысячи гривен на взрослое лицо, а также 3 тысячи гривен на ребенка или лицо с инвалидностью. Данные средства будут поступать ежемесячно весь период, пока гражданин в этом нуждается (к примеру, до возвращения человека домой).

Следует отметить, что в обновленном списке Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий есть общины Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской областей. Всего это 325 общин. Оформить выплаты для ВПЛ можно в социальных органах по месту жительства.