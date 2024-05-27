ВОЙНА В Украине Не только ТЦК: кто имеет право проверять военный билет

2024-05-27 20:04

 

Украинцы призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы.

Сотрудники территориальных центров комплектования могут потребовать от военнообязанных показать военный билет. Впрочем, такое право имеют не только они.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

Требовать предъявить документ вправе:

  • представители ТЦК и СП;
  • полицейские;
  • представители ГНСУ (в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).

В министерстве подчеркивают, что во время действия военного положения мужчины, возраст которых от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетные документы: военный билет или удостоверение военнообязанного. Это могут быть бумажные документы или электронная форма.

Кроме того, украинцы призывного возраста должны предъявлять не только военно-учетные документы, но и документ, удостоверяющий личность. К примеру, паспорт.

Как сообщалось, полиция может задержать военнообязанного, если он не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев – от 18 мая. В таком случае мужчину могут доставить в ТЦК.

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