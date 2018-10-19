Политика В Украине стартовал первый этап создания Высшего антикоррупционного суда

2018-10-19 14:13 156

В Украине стартовал первый этап создания Высшего антикоррупционного суда. Как сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей, будут проведены собеседования с кандидатами в члены Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд.

"Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины в режиме скайп-конференции проведут собеседования с кандидатами на должности членов Общественного совета международных экспертов", - говорится в сообщении.

В собеседовании примут участие 16 членов Комиссии, с одной стороны, и кандидаты, предложенные международными организациями, с другой.

Решение об избрании членов ОСМЭ будет принято Комиссией ориентировочно к концу октября, в соответствии с порядком и критериями, предусмотренных законом О Высшем антикоррупционном суде.

Среди критериев избрания кандидатов - безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, соответствующий опыт работы в других странах по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

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