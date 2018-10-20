Политика США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви

2018-10-20 10:00 117

 

Американский госсекретарь Майкл Помпео поддержал стремление Киева добиться автокефалии для Украинской православной церкви.

Госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.

"Мы призываем церковь и власти страны продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви. США вновь заявляют о своей поддержке свободы вероисповедания и свободы религиозных групп, включая православных в Украине", – говорится в письменном заявлении Помпео, опубликованном в пятницу, 19 октября.

В документе подчеркивается, что Вашингтон поддерживает украинцев в их желании "самостоятельно осуществлять управление в своей религии и молиться так, как им хочется".

Напомним, 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. 18 октября Верховная Рада приняла законопроект о передаче Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.

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