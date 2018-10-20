Политика В США сделали заявление по автокефалии для Украины

2018-10-20 13:30 96

Госсекретарь США Майк Помпео высказался в поддержку Украины по поводу предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты выражают свою поддержку свободы вероисповедания и права членов всех религиозных структур, включая православную общину Украины, управлять их религиозными делами, в соответствии с разделяемыми ими принципами, свободно от внешнего вмешательства», — говорится в заявлении.

«Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они считают правильным, и надеемся, что это (право) будет уважаться всеми. Терпимость, сдержанность и понимание – ключ к тому, чтобы люди, имеющие разные религиозные аффилиации, могли совместно жить и процветать в мире. Мы призываем церковных и правительственных официальных лиц активно продвигать эти ценности в связи с движением в сторону создания автокефальной Украинской православной церкви», — отметил Помпео.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии .