В США сделали заявление по автокефалии для Украины

Госсекретарь США Майк Помпео высказался в поддержку Украины по поводу предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
Об этом сообщает «Голос Америки».
«Соединенные Штаты выражают свою поддержку свободы вероисповедания и права членов всех религиозных структур, включая православную общину Украины, управлять их религиозными делами, в соответствии с разделяемыми ими принципами, свободно от внешнего вмешательства», — говорится в заявлении.
«Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они считают правильным, и надеемся, что это (право) будет уважаться всеми. Терпимость, сдержанность и понимание – ключ к тому, чтобы люди, имеющие разные религиозные аффилиации, могли совместно жить и процветать в мире. Мы призываем церковных и правительственных официальных лиц активно продвигать эти ценности в связи с движением в сторону создания автокефальной Украинской православной церкви», — отметил Помпео.
Напомним, Синод Константинопольского патриархата 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии .