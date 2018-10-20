Политика Супрун сравнила музыку в наушниках со звуком бензопилы

2018-10-20 15:00 147

 

30 минут в наушниках с включенной на максимальную громкость музыкой может нанести безвозвратный вред слуху, отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.


Громкая музыка может погубить слух. Об этом 19 октября сообщила в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. "Конечно, мало что может сравниться с выступлением любимой группы, но слух стоит беречь. В повышенной группе риска появления проблем со слухом находятся и те люди, которые очень громко слушают музыку в наушниках. Прослушивание вашего любимого плейлиста в наушниках на высокой громкости может повредить слух так же, как звук бензопилы или мотоцикла", – написала она. По словам и.о. министра, бензопила и мотоцикл выдают шум мощностью около 100 децибел. "Так же звучат и ваши наушники на максимальной громкости. Всего 30 минут времени в таком шумовом пространстве могут нанести безвозвратной вред слуху", – подчеркнула Супрун. Она объяснила, что громкие звуки вызывает усталость сенсорных клеток уха, что приводит к таким явлениям, как звон в ушах или "приглушенный" шум. "Слух нормализуется после того, как сенсорные клетки восстанавливаются. Такие перепады звуков буквально их "изнашивают", поэтому со временем вероятность ухудшения и даже потери слуха кардинально возрастает", – отметила Супрун.

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