ВОЙНА В Украине Предотвращена попытка закупки спецнаушников для военных по завышенным ценам

2024-01-05 11:32

Минобороны предупредило закупку военных товаров по завышенным ценам. Речь идет о покупке 15 тысяч специальных наушников. Об этом сообщает Минобороны на своем Telegram-канале.

Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки наушников специальных (вид 1 - 4, тип 1 - 2, комплектность КШББ).

Аудиторы установили, что во время упрощенной закупки производитель предоставил по трем позициям фактически одинаковые цены (20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны). Однако образцы наушников были разными.

Департамент ресурсного обеспечения Минобороны предложил провести мониторинг цен. Представители Минобороны с победителями аукциона договорились об уменьшении стоимости товара по трем лотам. Это помогло предотвратить неэффективное использование 11,7 млн гривен из бюджета.

В Минобороны отмечают, что такой тип наушников закупали впервые. Были объявлены закупки по пяти лотам, все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах. В ближайшее время наушники будут переданы непосредственно подразделениям.

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