ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский подписал закон о запрете фейерверков, музыки по ночам и ремонтных работ выходные дни

2023-05-03 13:34

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете фейерверков и салютов. Также закон предусматривает запрещение ночной музыки и ремонтных работ в домах в выходные дни.

Согласно документу, запрещается использование и продажа фейерверков, в частности салютов и петард (кроме фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ). Эти нормы вступают в силу после опубликования закона.

Кроме того, через шесть месяцев в Украине вступят в силу нормы по уменьшению шума.

Так, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане будут обязаны принимать меры по недопущению превышения уровней шума в помещениях жилых домов и на придомовой территории; в помещениях заведений здравоохранения, санаторно-курортных заведениях, домах-интернатах, учебных заведениях, культуры; в помещениях гостиниц и общежитий; в помещениях общепита, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса, расположенных в пределах населенных пунктов; в помещениях других построек и сооружений, в которых постоянно или временно находятся люди; на территориях парков, скверов, зон отдыха, расположенных на территории микрорайонов и групп жилых домов.



Отмечается, что шум на защищенных объектах при осуществлении каких-либо видов деятельности не должен превышать уровни, установленные государственными медико-санитарными нормативами для соответствующего времени суток.



Также на защищенных объектах с 22 до 8 часов запрещаются громкое пение и выкрики, использование звуковоспроизводящей аппаратуры и других источников бытового шума, использование пиротехнических изделий. Проведение ремонтных работ, сопровождающихся шумом, запрещается в рабочие дни с 21 до 8 часов, а в праздничные и нерабочие дни - круглосуточно.