Политика Парубий объяснил, почему повышение цены на газ неизбежно

2018-10-21 13:00 156

Андрей Парубий поддержал "неизбежное" решение Кабмина о повышении тарифов на газ, так как от этого зависит поддержка МВФ.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддержал "неизбежное" решение Кабинета министров Владимира Гройсмана о повышении тарифов на газ, так как от этого зависит поддержка Международного валютного фонда, в которой очень нуждается Украина для недопущения экономического кризиса.

В заявлении А.Парубия, которое обнародовала в субботу пресс-служба аппарата Верховной Рады, отмечается, что на пути к процветающей, сильной и современной Украине иногда нужно принимать решения, которые "не являются и не могут быть популярными". "Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потери личной популярности, когда это необходимо, их принимают", - отметил спикер.

По его словам, в пошлом популисты завели Украину в очень тяжелые экономические обстоятельства, и нынешние руководители государства вынуждены проводить жесткие экономические реформы.

"Как председатель Верховной Рады Украины я проводил встречи со многими делегациями наших западных союзников, в том числе и с делегацией Всемирного банка и Международного валютного фонда. Я лично призвал наших международных партнеров снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ. Но понимаю, что поднятие цены на газ – решение неизбежное, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству. Это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса", - сказал А.Парубий.

Спикер парламента напомнил, что впервые международное обязательство о выравнивании цены на газ Украина взяла еще в 2008 году, и с тех пор "эти обязательства отражены во всех меморандумах с МВФ".

"Считаю своим долгом поддержать решение правительства Владимир Гройсман, ведь он берет на себя ответственность за непопулярные, но необходимые для укрепления, развития и безопасности Украины, реформы. Убежден, что система субсидий разработанная правительством, предоставит реальную экономическую защиту каждой украинской семье, которая в этом нуждается", – отметил председатель парламента.

Он подчеркнул, что стратегическая цель украинской власти – экономически крепкая, сплоченная, энергетически независимая Украина, "надежно защищенная, передовая европейская держава"

"Наша высшая ценность и указатель – безопасная, свободная и богатая жизнь украинского народа.

Как сообщалось, 19 октября 2018 года Кабинет министров принял решение о повышении с 1 ноября цен на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.

В это же день стало известно, что Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.