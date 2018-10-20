Мир Теракт в Керчи: появились тревожные данные о выживших

2018-10-21 12:30 72

Трое человек из тех, кто пострадал в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже (Крым), остаются в крайне тяжелом состоянии, еще десять - в тяжелом.

В медучреждениях находятся 45 пострадавших, из них 25 человек - дети, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава России.

"Из всех госпитализированных три пациента остаются в состоянии крайней степени тяжести (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), в тяжелой степени - 10 человек, средней степени тяжести - 32 человека", - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что представители Минздрава РФ и реанимационная бригада вылетели в Симферополь из Москвы для оказания помощи двум подросткам в связи с развитием инфекционных осложнений.

По результатам консультаций, пострадавших могут эвакуировать в столицу РФ.