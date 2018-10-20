Украина Цены на бензин могут рухнуть: появился неожиданный прогноз

2018-10-21 13:30 186

У автомобильного топлива в Украине есть возможность балансировать на текущей цене без повышения, внешний рынок может поспособствовать этой тенденции.

В Украине бензин может подешеветь, однако для этого необходимо экономически оправданное условие.

Ценовая политика относительно данного топлива напрямую зависит от цены бензина на внешнем рынке.

Кроме этого необходима относительная стабильность национальной валюты – гривны.

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук в комментарии украинского телеканалу отметил, что более недели наблюдается удешевление нефти на внешнем рынке. При этом факторе гривна не падает. Ее колебания настолько незначительны, что вполне можно говорить о том, что она стоит на месте. Поэтому мощные сети по продаже автотоплива уже отреагировали на такую ​​ситуацию – и на цену на бензин держат на прежнем уровне.

«Рынок уже отреагировал и сломал тот стереотип, что когда нефть в мире растет – и у нас дорожает, а когда в мире дешевеет – то у нас бензин не дешевеет. На самом деле дешевеет», – отметил Косянчук.

Эксперт считает, что если тенденция снижения цен на внешнем рынке сохранится и гривна не подорожает – бензин в Украине не только не подорожает, а может даже подешеветь.

Ранее эксперт топливного рынка Сергей Куюн дал прогноз, что втечении следующих недель цены на бензин в Украине могут снизиться на полторы-две гривны. Такой вывод от него последовал во время пресс-конференции.

По его словам, главной причиной возможного снижения — мировая динамика цен на нефть. А именно, после августовских пиков, когда за баррель просили 85 долларов, стоимость черного золота начала незначительно падать.

На стоимость горючего в Украине главным образом влияет два фактора: мировые цены на нефть и курс гривны. . Согласно обесценивания национальной валюты в сочетании с подорожанием нефти вызвали взлет стоимости горючего.

Поэтому на вопрос:почему цены на нефть падают, а стоимость топлива в Украине растет, ответ прост — нужно учитывать курс гривны к доллару или евро. Если посмотреть на долларовый эквивалент цен на на горючее, то можно увидеть, что они не росли, а порой даже уменьшались.

Сейчас эксперты ожидают небольшое снижение стоимости светлых нефтепродуктов, ведь мировые цены на черное золото немного уменьшились, и гривна стабилизировалась.

К слову, в Украине стремительно подорожал бензин: что будет с ценами зимой. С 17 на 18 сентября крупные сети АЗС в Украине повысили цены на бензин в среднем на 20-40 коп./л.

Кроме того, крупнейшие автозаправочные сети подняли цены на автогаз еще на 12-20 коп./л.

Цена на автогаз на ОККО выросла на 20 коп/л и составила 15,28 грн/л. WOG подняла на 14 коп/л до 15,20 грн/л. Также на 12 коп/л и 20 коп/л цены выросли в сетях AMIC и Glusco — до 14,96 грн/л и 14,70 грн/л соответственно.