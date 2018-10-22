Политика На Закарпатье завели уголовное дело из-за провокационных антивенгерских билбордов

2018-10-22 11:42 150

В Закарпатской области полиция завела уголовное дело по факту размещения в нескольких районов антивенгерских билбордов.

"Под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры, Ужгородским РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области в Facebook.

Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением 3-х лидеров Общества Венгерской Культуры Закарпатья (КМКС) и надписью "Остановим сепаратистов". Правоохранители уже ищут виновников.