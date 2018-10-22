Политика Парламент Молдовы передумал подавать заявку на вступление в Евросоюз

2018-10-23 08:09 108

Молдова не планирует подавать заявку на вступление в Евросоюз в первой половине 2019 года. 

"Начиная с 2017 года, в Евросоюзе произошли существенные перемены, в том числе из-за Brexit. ЕС сталкивается сегодня со многими проблемами и вызовами, поэтому и изменилась политика расширения Союза путем принятия новых членов.

Нужно быть реалистами. Мы можем ожидать каких-то преференций со стороны Румынии во время ее председательства в ЕС, но говорить о подаче заявки на присоединение преждевременно", – заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Как передает Укринформ, глава парламента Молдовы пообещал обсудить вопрос о подаче заявки на вступление в ЕС после выборов в Европарламент.

Напомним, ранее ряд молдавских политиков заявляли о том, что в 2019 году Молдова намерена подавать заявку на членство в ЕС.

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