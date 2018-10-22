Политика ФРГ из-за убийства журналиста не будет экспортировать оружие Саудовской Аравии

2018-10-22 14:13 42

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не будет экспортировать оружие Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.

"Есть настоятельная потребность прояснить, что произошло. Мы далеки от прояснения этого и привлечения виновных к ответственности. Что касается экспорта вооружений, это невозможно при нынешних обстоятельствах", - сказала она, передает Spiegel.

По мнению Меркель, власти Саудовской Аравии должны быть привлечены к ответственности.

Власти Саудовской Аравии 20 октября, через 18 дней после исчезновения Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции, признали факт смерти журналиста в результате драки, обвинив в убийстве Джамаля нескольких приближенных к принцу Мухаммеду ибн Салману.

18 подданных королевства задержаны по подозрению в причастности к преступлению, уволены советник верховного судьи Сауд аль-Кахтани и заместитель главы разведки Ахмед Асири.