Политика Все подробности переговоров Украины и США в Джидде можно будет раскрыть только много лет спустя

2025-03-12 12:30

Действия украинской делегации, участвовавшей в переговорах с США в саудовской Джидде, координировал президент Владимир Зеленский, а некоторые детали этих переговоров можно будет обнародовать только много лет спустя. Об этом сообщил представитель МИД Георгий Тихий в Facebook.

"Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели. Все это вчера продемонстрировала украинская делегацияи прежде всего президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия. Конечно, все подробности можно будет раскрыть только через многие годы", - написал он.

По словам Тихого, на финальных стадиях работы над проектом совместного заявления, которое длилось несколько часов, ключевую роль сыграл лично глава Украинского государства.

Тихий отметил продолжительность переговоров - "восемь часов почти непрерывно".

"Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы. Короче говоря, верх берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характере. А еще - контролировать эмоции. Собственно, в дни, предшествовавшие встрече, это была ключевая задача, с которой мы все, считаю, в общем справились", - рассказал он.

Также представитель МИД указал на важность того, что встреча проходила под прицелом телекамер и "в густом облаке осведомленных источников", что "определяло границы пространства для компромиссов и влияло на переговорные позиции".

"Украина только что полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры", - резюмировал Тихий.

Напомним, 11 марта по итогам переговоров с США украинская сторона согласилась на немедленное 30-дневное перемирие, если Россия пойдет на такой шаг. На днях США передадут РФ предложение о прекращении огня в Украине и надеются на его согласие.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей США станет убеждение России поддержать это решение.