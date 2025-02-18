Политика В США заявили, что на переговорах в Саудовской Аравии детали мирного соглашения обсуждаться не будут

2025-02-18 12:27

США на переговорах с представителями россии в Саудовской Аравии хотят выяснить намерения кремля, детали мирного соглашения обсуждаться не будут. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Темми Брюс, сообщает Bloomberg во вторник, 18 февраля.

По ее словам, встреча - "способ определить, серьезны ли намерения рф и находятся ли они на одной волне из США" в вопросе прекращения войны в Украине.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как то, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", - сказала Брюс.

Напомним, переговоры в Эр-Рияде состоятся 18 февраля после телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским диктатором на прошлой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает "никаких соглашений о нас без нас".

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Китай начал проявлять большую заинтересованность в завершении войны в Украине 2025-02-18 11:30
Премьер Польши прокомментировал возможность отправлять своих солдат в Украину 2025-02-18 08:25