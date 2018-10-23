Политика Гройсман уверяет, что готов дать субсидии семи миллионам граждан

2018-10-23 15:45 204

Премьер Украины уверяет, что органы соцзащиты населения могут предоставить субсидии семи миллионам ​​домохозяйств, и бюджет это выдержит.

"Эта цифра может достичь 7 млн и мы к этому готовы, а самое главное не то, сколько субсидиантов, а чтобы это было справедливо", - заявтл премьер Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV.

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По его словам, сейчас идет процесс оформления субсидий на отопительный период, и те, кто уже получал субсидии и не имеет тех обстоятельств, которые могут повлиять на доступ к субсидии, автоматически получат переназначения.

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