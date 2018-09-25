Экономика Начали жити по-новому: Кабмин будет каждый год повышать тарифы ЖКХ на 20 %

2018-09-26 13:14 144

У Гройсмана уже не скрывают, что намерены и дальше стабильно повышать для украинцев тарифы на услуги ЖКХ. Так, в ближайшие годы в Украине будет продолжаться подорожание всех коммунальных услуг на 10-20% ежегодно.

Опрошенные Минэкономики эксперты прогнозируют меньшие темпы роста тарифов в ближайшие три года, чем ранее. Об этом говорится в сентябрьском консенсус-прогнозе МЭРТ на 2018-2021 годы.

В частности, если в апреле эксперты предполагали, что газ в течение следующих трех лет будет дорожать каждый год на 20%, то сейчас прогнозируют: 2019 год - на 19%, в 2020 году - на 15% и 2021 году - на 15%.

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Согласно прогнозу, сделанному в апреле, горячая вода и отопление в 2019 году должны были подорожать на 10%, в 2020 году - на 11%, а в 2021 году - на 20%. Сейчас же эксперты прогнозируют, что рост будет: 11,5%, 12%, 15% соответственно.

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Относительно электроэнергии, то весной прогнозировалось, что украинцы будут платить на 22,5% больше в 2019 году, на 15% - в 2020 году и на 12,5% больше в 2021 году. В то же время осенью эксперты изменили мнение на следующее: 20,5%, 20% и 20% соответственно.

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По прогнозам экспертов, уже этой осенью тарифы на коммуналку изменятся так: природный газ, горячая вода и отопление подорожают на 20%, а электроэнергия на 18,9%. В апреле прогнозировалось, что рост будет таким: 18% - газ, горячая вода, тепло и электроэнергия - 20%.

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