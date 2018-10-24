Украина В Киеве вступил в силу запрет на продажу всех спиртных напитков в ночное время

2018-10-24 15:13 39

Сегодня в официальных СМИ опубликовано решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя с 23:00 до 10:00. Соответственно, вступило в силу.

Запрет касается торговли столовым вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в магазинах. Запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары.

Напомним, 27 сентября Киевский городской совет запретил реализацию алкоголя в магазинах Киева с 23:00 до 10:00. За проект соответствующего решения проголосовали 77 депутатов при минимально необходимых 61.

В КГГА заявили, что на этот раз решение окончательное и бесповоротное, его нельзя будет обжаловать в суде.

Это уже не первая попытка столичной власть побороть ночное пьянство киевлян. В сентябре 2017 года Киевсовет уже запрещал ночную продажу алкоголя в МАФах, но вскоре Антимонопольный комитет данное решение признал незаконным.