Политика У Гройсмана раскрыли новые детали монетизации субсидий на услуги ЖКХ

2018-10-26 09:12 285

Кабмин Украины обещает компенсировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, которые не успели оформить субсидию к началу отопительного сезона.

Как сообщила пресс-служба правительства, деньги будут возмещены, даже если семья подаст документы на субсидию в ноябре или декабре.

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У Гройсмана также напомнили, что для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах в местные управления труда и социальной политики, органы соцзащиты или через интернет.

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Ранее в Кабмине заявили, что механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

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