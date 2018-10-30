Украина Каким будет ноябрь в Украине: синоптик дал подробный прогноз

2018-10-30 18:05 141

 

В Украине первая неделя ноября будет относительно теплой, а с 7 ноября следует ожидать значительного похолодания и мокрого снега.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, при этом прогнозируются постоянные температурные прыжки.

"С 7 по 9 ноября ожидается от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11 – 14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 будет плюсовая температура до 4 градусов", - отметил он.

По словам Горбаня, потом снова следует ожидать похолодания - до 3 градусов мороза.

"С 20 по 23 ноября ожидается плюсовая температура, и с 23 по 27 – морозы усилятся, температура в Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержаться", - подчеркнул синоптик.

По прогнозам Горбаня, первый снег, который немножко пролежит на улицах, выпадет 27 ноября, его смоют дожди уже на следующий день.

А вот приход настоящей зимы синоптик пообещал только с 16 - 17 января.

"Первый нормальный снег выпадет 27 ноября, но он пролежит недолго и уже на следующий день его смоют дождь и мокрый снег. Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря. Правда, и он пролежит только до первых чисел января", - добавил Горбань.

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