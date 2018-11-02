Политика Стало известно, почему все компании Порошенко не попали под санкции РФ

2018-11-02 17:31 267

Глава президентской фракции в Раде Артур Герасимов пояснил, почему компании Порошенко не попали санкционный список Кремля. Он уверяет, что Путину было бы невыгодно распространять санкции на президента Украины.

По словам Герасимова, в списке присутствует почти вся команда президента Украины: члены Администрации президента, дипломаты, главы парламентских делегаций в европейских институтах.

"Очень много вопросов задают, почему там нет фамилии президента Украины, но, как вы знаете, в соответствии с международной практикой глав государств и правительств не включают в санкционные списки. Если бы Россия это сделала, то это был бы выстрел себе в ногу - они открыли бы путь для включения Владимира Путина в списки лиц, к которым применены международные санкции", - приводит слова главы президентсвого блока пресс-служба БПП.

ВСЕ КОМПАНИИ ПОРОШЕНКО НЕ ПОПАЛИ ПОД САНКЦИИ МОСКВЫ

Также Герасимов добавил, что введение санкций Россией - это предвыборная технология для влияния на результаты выборов в Украине.

"Санкционный список, который составили в Кремле в отношении украинских политиков, является операцией прикрытия пророссийских кандидатов перед выборами", - сказал он, уьточнив, что в санкционном списке есть и очень много достойных людей, для которых это признание их заслуг перед Украиной.

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