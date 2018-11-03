Украина Синоптики дали прогноз погоды на выходные

2018-11-03 14:30 321

3 ноября ожидаются сильные температурные изменения: на юге будет очень тепло, а вот на востоке, особенно в ночное время, следует ожидать морозов до -3 градусов.

При этом в ближайшие выходные температура воздуха в Украине будет держаться на уровне +9…+13 градусов тепла.

Прогноз на субботу опубликован на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, во всех областях, кроме Закарпатских регионов, ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха на востоке, севере и в центре страны будет держаться на уровне от +9 до +13 градусов. Ночью будет холодно, температура опуститься до -3… +9 градусов.

В южных областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Теплее всего будет в Одессе и на Крымском полуострове – до +17 градусов. В остальных областях от +13 до +15 градусов. Ночью от +5 до +10 градусов.

На Западе Украины ожидается максимально теплая, летняя погода: днем +13… +21 градус тепла. Ночью +7… +10 градусов.