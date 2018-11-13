Украина Под Одессой разоблачили банду, которая удерживала и заставляла работать 94 человека

2018-11-13 13:44 96

В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах. 

"Семейная пара, обоим по 38 лет, гражданин Грузии и гражданка Украины, организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

Людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их преимущественно на железных дорогах.

"Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату 450-500 грн в день, жилье и питание. География поиска жертв – 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 грн", - говорится в сообщении.

Но на месте у пострадавших забирали документы и телефоны и заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов. Непокорных избивали.

Задержали преступников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв, двух пострадавших доставили в больницу Одессы, другие проходят медобследование в Киеве. В ходе обысков полиция изъяла у задержанных оружие и автомобили, среди них - Mercedes и BMW, и миллион гривен наличными.

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