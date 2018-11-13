Под Одессой разоблачили банду, которая удерживала и заставляла работать 94 человека

В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах.
"Семейная пара, обоим по 38 лет, гражданин Грузии и гражданка Украины, организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.
Людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их преимущественно на железных дорогах.
"Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату 450-500 грн в день, жилье и питание. География поиска жертв – 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 грн", - говорится в сообщении.
Но на месте у пострадавших забирали документы и телефоны и заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов. Непокорных избивали.
Задержали преступников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв, двух пострадавших доставили в больницу Одессы, другие проходят медобследование в Киеве. В ходе обысков полиция изъяла у задержанных оружие и автомобили, среди них - Mercedes и BMW, и миллион гривен наличными.