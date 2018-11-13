Украина Владельцы авто на еврономерах пригрозили новым бунтом по всей Украине: что известно

2018-11-13 19:30 159

Владельцы авто на еврономерах заявили, что 20 ноября проведут акцию во всех городах Украины одновременно.

Они будут требовать отменить принятый Верховной Радой закон о растаможке машин с европейской регистрацией. Об этом говорится в видеообращении на странице "Авто Евро Сила" в Facebook.

"Мы приняли решение перенести акцию на следующий вторник. В телефонном режиме обзвонили все области, которые также поддержали это решение", - отметил участник.

Активисты пояснили, что перенесли запланированное мероприятие в связи с тем, что парламент будет заседать не раньше 20 ноября. А они хотят, чтобы на голосование поставили законопроект, отменяющий действие принятого ранее.

Также у них есть еще один инструмент – вето президента, но до этого законопроект еще должен подписать спикер Рады Андрей Парубий.