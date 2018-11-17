Мир В оккупированном Крыму ''отрубили'' свет: подробности масштабного ЧП

2018-11-17 11:00 147

В пятницу, 16 ноября, часть оккупированного Россией Крыма оказалась обесточена из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.

Как передает "Крым.Реалии", аварийное отключение света произошло в трех районах – Бахчисарайском, Джанкойском и Нижнегорском. На данный момент ведется поиск повреждений.

Без света частично остался Бахчисарай, а также села Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье. В Джанкойском районе аварийное отключение произошло в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново. В Нижнегорском районе - в Коренном и частично в Новогригорьевке.

Сейчас оккупированный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

С декабря 2015-го в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Весной 2016 года оккупанты запустили четвертую нитку российского энергомоста, но отключения света на полуострове продолжаются.