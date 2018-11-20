Возможности и преимущества компьютерной томографии

Наряду с УЗИ и рентгеном пациентам часто рекомендуется пройти КТ в Киеве. Это также обследование с помощью рентгеновских лучей, но разница в том, что изображение получается объёмным, а не двухмерным — моделируется трёхмерная картинка.
ВОЗМОЖНОСТИ КТ
В отличие от обычного рентгена, компьютерная томография позволяет более тщательно изучить состояние:
На снимках отобразится всё: камни, кисты, опухоли и другие патологии. Таким образом можно сделать вывод, что КТ — универсальный метод, позволяющий получить наиболее полную картину состояния организма и систем органов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К КТ
В аппаратах используется особый вид волн, поэтому есть и некоторые противопоказания для обследования этим методом. Метод обследования не применяется к:
Детям компьютерная томография назначается только в тех случаях, если другие методы не позволяют распознать патологические процессы.
ЧТО ТОЧНЕЕ — КТ ИЛИ МРТ?
Каждый из видов обследований даёт полную картину состояния организма. МРТ более ориентирована на диагностику патологий в мягких тканях, а компьютерная томография позволяет точно распознать патологические процессы в любом органе и костной ткани.
Таким образом, компьютерная томография признана многими специалистами как более информативный способ получения данных о состоянии пациента. Обследование длится всего несколько минут, поэтому воздействие рентгеновских лучей минимальное, в отличие от МРТ, где нужно пролежать неподвижно примерно 30 минут.