Украина В Украину нагрянет морозный "Константин": прогноз обещает дождь и минус 10

2018-11-22 20:30 627

 

В четверг, 23 ноября, в Украину придет антициклон, который установит в стране сухую морозную погоду.

"С дружественным визитом нас посетит антициклон Constantin. Это значит, что осадков не будет. Атмосферный фронт, который чиркает на прогностической карте наше Левобережье, максимум, что может сделать, — увеличить облачность. Но серьезные осадки маловероятны," — написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью -4... -10 градусов, в пятницу днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.

"В Киеве пятница будет сухой, облачной и холодной. Не самая лучшая погода, но и не худшая. Такой себе примороженный ноябрь. Ночью в Киеве -4... -6 градусов, днем 0... -2 градуса. В субботу антициклон Constantin еще удержит сухую погоду", — обещает Диденко.

Уже в воскресенье, 25 ноября, на западе, севере, включая Киев, в большинстве центральных областей и на Харьковщине пройдут дожди и мокрый снег.

"Осадки принесут небольшое потепление. Однако это повышение температуры воздуха слабо почувствуется в связи с типично ноябрьской облачностью и влажностью. А пока берегите носы и кутайте горло от морозной погоды", — предупреждает синоптик.

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