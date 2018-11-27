Политика На экстренном заседании Совбеза ООН озвучили требования к Киеву и Москве

2018-11-27 08:44 252

На экстренном заседании Совбеза ООН заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала Россию и Украину воздержаться от эскалации насилия и максимально сдержать инцидент в Керченском проливе. 

"Мы решительно призываем РФ и Украину воздержаться от эскалационных действий и риторики и напоминаем им обоим о необходимости сдержать этот инцидент, чтобы не допустить его серьезной эскалации, которая может иметь непредсказуемые последствия", - цитирует Дикарло агентство"Укринформ".

По ее словам, в настоящее время в Черном и Азовском морях необходимо "немедленное уменьшение напряженности": "Важно приложить все попытки к поиску мирного решения ситуации, основанного на дипломатических и юридических средствах, предусмотренных Уставом ООН".

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Дикарло также уверена, что вчерашний инцидент "может повлечь дальнейшее ухудшение ситуации в и вокруг Украины".

Напомним, Совет безопасности ООН заблокировал инициированное Россией рассмотрение вопроса о якобы "нарушении ее границ". Только 4 члена Совбеза проголосовали "за", 7 проголосовали - "против", 4 - "воздержались". Таким образом этот вопрос был снят с обсуждения.

Официальный Киев созвал совещание Совбеза ООН после обстрела и захвата россиянами кораблей Военно-Морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые осуществляли переход из Одессы (Черное море) в Мариуполь (Азовское море), двигаясь через Керченский пролив. Неизвестна судьба 23 украинских моряков, которых оккупанты захватили во время атаки. Шестеро украинских военных ранены и находятся на российской территории.

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