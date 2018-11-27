Как будут работать украинские больницы и "скорая" в условиях военного положения

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в условиях военного положения мирные граждане будут получать медицинскую помощь без существенных изменений.
Необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным - определенные медицинские учреждения.
"Доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными", - написала Супрун в своем Facebook.
Кроме того, Минздрав и Минобороны приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Документ гарантирует своевременное лечение защитников, в частности — в условиях военного положения.
"В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, при необходимости готовых предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным. Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты разного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи — военно-врачебную экспертизу", - написала Супрун.
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК НОВЫХ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
Список медицинских учреждений в каждой области можно просмотреть на сайте Минздрава. В этих заведениях все местные жители будут получать лечение без изменений. В то же время в них имеющийся резерв профильных коек для приема военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять по меньшей мере 10-15 военных.
По потребности учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации. В регионах могут создаваться рабочие группы, которые в частности будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки.