Политика Как будут работать украинские больницы и "скорая" в условиях военного положения

2018-11-27 22:12 120

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в условиях военного положения мирные граждане будут получать медицинскую помощь без существенных изменений.

Необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным - определенные медицинские учреждения. 

"Доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи в настоящее время остаются неизменными", - написала Супрун в своем Facebook.

Кроме того, Минздрав и Минобороны приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и национальной безопасности при необходимости могли своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Документ гарантирует своевременное лечение защитников, в частности — в условиях военного положения.

"В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, при необходимости готовых предоставить необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь украинским военным. Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты разного профиля Национальной академии медицинских наук. В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи — военно-врачебную экспертизу", - написала Супрун.

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Список медицинских учреждений в каждой области можно просмотреть на сайте Минздрава. В этих заведениях все местные жители будут получать лечение без изменений. В то же время в них имеющийся резерв профильных коек для приема военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов. Одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять по меньшей мере 10-15 военных.

По потребности учреждения здравоохранения будут усилены специалистами необходимой квалификации. В регионах могут создаваться рабочие группы, которые в частности будут помогать организовывать процесс своевременной госпитализации и выписки.

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