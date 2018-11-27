Политика Климкин заявил, что судить в Крыму пленных украинских моряков - это маразм

2018-11-27 12:15 252

Украинские димпломаты уверяют, что моряки, которых задержали российские военные в Керченском проливе, являются военнопленными и суду по определению не подлежат.

"Поскольку военнопленных судить по определению нельзя, это маразм, но Россия это делает", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского ТВ.

По его словам, сейчас важно защитить их хотя бы на ближайшие дни. Для этого ведутся переговоры с Красным Крестом.

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Климкин также отметил, что МИД использует разные каналы для получения информации об украинских моряках.

"Мы используем и Красный Крест, и омбудсменов, и все каналы, которые нам доступны. Но мы понимаем, что решение будет приниматься на уровне Путина (президента РФ Владимира Путина - ИФ), на это направлены все наши усилия", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, сегодня утром задержанных украинских моряков доставили в "суд" оккупированного Симферополя.