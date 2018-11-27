Политика Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим

2018-11-27 14:17 174

Как сообщили в Мининфраструктуры по итогам совещания с профильными структурами - Укравтодором, УЗ, АМПУ, Госавиаслужбой, Украэрорухом и представителями других подразделений, в связи с введением в отдельных областях военного положения будет усилена охрана объектов инфраструктуры - вокзалов, ж/д станций, портов, аэропортов и других объектов.

"Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - заявил министр инфраструктуры.

Также министр поручил госсекретарю ведомства создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями по обеспечению соблюдения правового режима военного положения. Координацией вопросов внутри МИУ будет заниматься замминистра Юрий Лавренюк.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК НОВЫХ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

"Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего самого необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - заявил Омелян.

Напомним, в связи с "азовским кризисом" 26 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9338, с помощью которого утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение введут в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской, молдавской границы и побережья Черного и Азовского морей. Это Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Также период военного положения сократили до 30 дней и назначили президентские выборы на 31 марта 2019 года.