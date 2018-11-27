Политика Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим

2018-11-27 14:17 174

Как сообщили в Мининфраструктуры по итогам совещания с профильными структурами - Укравтодором, УЗ, АМПУ, Госавиаслужбой, Украэрорухом и представителями других подразделений, в связи с введением в отдельных областях военного положения будет усилена охрана объектов инфраструктуры - вокзалов, ж/д станций, портов, аэропортов и других объектов.

"Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим  особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", - заявил министр инфраструктуры.

Также министр поручил госсекретарю ведомства  создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями по обеспечению соблюдения правового режима военного положения. Координацией вопросов внутри МИУ будет заниматься замминистра Юрий Лавренюк.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК НОВЫХ ПРАВ, ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

"Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего самого необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", - заявил Омелян.

 Напомним, в связи с "азовским кризисом" 26 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9338, с помощью которого утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение введут в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской, молдавской границы и побережья Черного и Азовского морей. Это Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Также период военного положения сократили до 30 дней и назначили президентские выборы на 31 марта 2019 года.

Еще по теме

Снегопад в Киеве: перевозчикам разрешили не соблюдать графики движения

2018-11-14 12:15 609

фото Укрзализныця показала рельсобусы PESA, которые будут ходить в аэропорт "Борисполь"

2018-10-23 14:15 1101

В Мининфраструктуры предложили отдать региональные аэропорты в частные руки

2018-09-19 19:30 1179

В Эстонии полностью отменили оплату проезда в общественном транспорте

2018-08-26 13:06 1506

Еще новости в разделе "Политика"

Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим

2018-11-27 14:17 174

Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году

2018-11-27 13:42 606

Сегодня в Стамбуле определят точную дату проведения объединительного собора в Украине

2018-11-27 13:16 153

Климкин заявил, что судить в Крыму пленных украинских моряков - это маразм

2018-11-27 12:15 243
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим 2018-11-27 14:17 174
Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году 2018-11-27 13:42 606
Сегодня в Стамбуле определят точную дату проведения объединительного собора в Украине 2018-11-27 13:16 153
Климкин заявил, что судить в Крыму пленных украинских моряков - это маразм 2018-11-27 12:15 243

Лента

фото 15:14 Водители фур пошли войной на евробляхеров - перекрывают дороги, бьют морды
14:43 Сегодня в Украине начинает работу аналог американского ФБР - Госбюро расследований
14:17 Как работают вокзалы и аэропорты Украины при военном положении - вводится особый режим
13:42 Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году
13:16 Сегодня в Стамбуле определят точную дату проведения объединительного собора в Украине
КАРТА 12:41 Ситуация в зоне ООС: в обстрелах на Донбассе ранены двое солдат ВСУ
12:15 Климкин заявил, что судить в Крыму пленных украинских моряков - это маразм
фото 11:40 Евробляхеры готовятся заблокировать кондитерскую фабрику Roshen в Виннице
11:14 Опубликован не тот указ Порошенко о военном положении, который поддержала Рада
документ 10:39 Полный текст закона о введении военного положения в Украине