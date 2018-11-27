Политика Ошибочка вышла - В Раде пояснили нестыковку со сроком военного положения

2018-11-27 21:35 228

Указ президента Петра Порошенко о введении военного положения сроком на 30 дней сейчас прорабатывается в юридическом управлении Верховной Рады и завтра будет официально опубликован в парламентской газете Голос Украины.

"К сведению журналистов. В газете Урядовый курьер опубликован указ президента, который был направлен в Верховную Раду. Тот документ о введении военного положения, который парламент принял вчера (о 30 днях) сейчас прорабатывается в юруправлении и будет завтра напечатан в газете Голос Украины", - сообщила глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в Facebook.

"Очевидно, это не та тема, где возможны манипуляции с датами или иными формулировками", - подчеркнула нардеп.

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В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии под постом главного редактора Радио НВ Валерия Калныша, который опубликовал фото опубликованного указа, отметила, что в газете Урядовый курьер был ошибочно напечатан указ президента о введении военного положения, где указана дата его начала с 26 ноября.

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"Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.