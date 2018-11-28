Политика Указ №392 - Сегодня в десяти областях Украины начало действовать военное положение

2018-11-28 09:13 219

В "Урядовом курьере" опубликовали указ президента № 392, которым вводится в действие решение СНБО о введении в Украине военного положения сроком на 30 суток.

В обновленном решении СНБО говорится, что военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября (позавчера) на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

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Напомним, в связи с Азовским кризисом Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября согласовала президентскую инициативу ввести военное положение на 30 дней в определенных регионах.

Президент уверяет, что не будет прибегать к ограничению свобод граждан, пока в этом не будет необходимости. Кроме того, нардепы определили дату проведения президентских выборов - 31 марта 2019 года.

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Отметим, СНБО разъясняет, что режим военного положения начал действовать с 14:00 26 ноября в десяти регионах Украины - Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.