Украина Украинцам через несколько дней повысят пенсии, зарплаты и выплаты: как разбогатеем

2018-11-28 17:45 186

В Украине уже через несколько дней повысят минимальные пенсии и пересчитают зарплаты некоторым сотрудникам. Так, в связи с повышением прожиточного минимума увеличивается и минимальный размер целого ряда выплат.

В Украине 7,4% работающих получают не больше минималки (на данный момент 3723 грн). По закону "О прожиточном минимуме", поясняет юрист Александр Плахотник, часть из них получат прибавки уже через несколько дней. Так, закон обязывает проиндексировать выплаты тем сотрудникам, зарплата которых находится в пределах прожиточного минимума.

То есть все, кто получает меньше 1921 грн (новый прожиточный минимум с 1 декабря), должны получить повышение. Отметим, что такие зарплаты устанавливают только для тех, кто работает неполный рабочий день. При этом полная зарплата должна составлять не меньше 3723 грн. К примеру, если за полный рабочий день (8 часов в день) платят 3723 грн, то при 4-часовом графике зарплату могут снизить до 1861 грн. А в декабре ее должны повысить (так как она будет меньше установленного прожиточного минимума).

Более масштабное повышение ожидается уже с 1 января. Тогда, согласно принятому бюджету, минималку увеличат с 3723 до 4173 грн. Такое повышение, судя по данным Госстата о распределении заработных плат, может коснутся каждого пятого трудоустроенного украинца.

Минимальная пенсия: прибавку получат самые бедные

Как заявили в Кабинете министров, в Украине ожидается повышение пенсий в три этапа. Первый — в декабре (в связи с индексацией). Уже через пару дней все украинцы на заслуженном отдыхе должны будут получать не меньше 1497 грн (это на 62 грн больше действующей минималки). Если размер выплаты меньше, то ее увеличат.

Второй этап пересмотра пенсий — в январе следующего года. И коснется он только военных. Так, если есть 20 лет стажа, военнослужащий на пенсии имеет право на 50% от своей зарплаты, сотрудник полиции — 55%. За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия увеличивается на 3%. При этом пенсия не может быть ниже минимальной и выше 70% от зарплаты. В январе 2019-го военные получат 25% от положенной им прибавки (с учетом актуальных зарплат на занимаемых ими должностях). То есть чем старше пенсионер, тем больше устарела его зарплата и тем выше будет прибавка.

В апреле 2019-го — заключительный этап пересчета. Тогда автоматически пересчитают пенсии всем работающим украинцам с учетом, что их стаж увеличился. При этом будут выбирать наиболее выгодные условия пересчета: только с учетом страхового стажа или с учетом страхового стажа и заработка.

Помощь беременным и матерям

В Украине помощь в связи с беременностью и родами должна составлять как минимум 25% прожиточного минимума. На данный момент эта сумма составляет 460,2 грн, а уже с 1 декабря — 480,2 грн.

Также украинцы имеют право на одноразовую помощь при рождении ребенка. А с 1 января 2019-го, заявили в Министерстве социальной политики, в Украине будут возмещать стоимость услуг по уходу за ребенком до 6 лет, установленного на 1 января соответствующего года (на 1.01.2018 г. — 1492 грн. — Ред.).

"Эти виды поддержки семей с детьми вводятся дополнительно и не влияют ни на продолжительность отпуска по уходу за ребенком, ни на выплату государственной помощи семьям с детьми", - пояснили в министерстве.

Пособие безработным

Украинцы, которые зарегистрировались в Центрах занятости, имеют право получать пособие по безработице. Максимальный размер выплаты — 4 прожиточных минимума для работоспособных. Так, до декабря будут платить не больше 7364 грн, а после декабря выплаты поднимут более чем на 300 грн — до 7684 грн.