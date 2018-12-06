Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине сыро и пасмурно, температура в районе 0 °C

2018-12-06 12:45 201

Сегодня, 6 декабря, в Украине ожидается облачная и пасмурная погода, без существенных осадков. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, исключением будут только Харьковская, Луганская и Донецкая области, где выпадет мокрый снег.

Температура днем на западе будет колебаться от -1°C до +4°C, на севере и в центре - от -1°C до +2°C, на востоке - от 0°C до +2°C, на юге - от 0°C до +3°C.

В Киеве сегодня также будет сыро и пасмурно, днем столбики термометров покажут -1°C... +1°C, ночью похолодает до -3°C.

Прогноз на завтра - 7 декабря в Украину идут морозы

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