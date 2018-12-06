Мир Американские ученые назвали самую эффективную для похудения диету

2018-12-06 16:42 171

Специалисты Национального института сердца, легких и крови в США заявили, что "идеальной диетой" для похудения являются правила питания, рекомендуемые врачами при гипертонии. С помощью правильного питания гипертоники могут значительно облегчить свое состояние, констатировали ученые. Об этом сообщает Newsyou.

Многие гипертоники очень сильно недооценивают питание при высоком давлении, отмечают исследователи. Принципы такого питания не только способствуют улучшению в самочувствии, но также, убеждены эксперты, идеальны для похудения при большом избытке веса.

Питание, которое считается правильным при гипертонии, позволяет стабилизировать кровяное давление, пояснили исследователи. Кроме того, соблюдение его принципов способствует снижению уровня холестерина в крови, восстановлению активных функций ЖКТ. Все это в комплексе обеспечивает эффект очищения от нежелательных компонентов и ведет к похудению.

По мнению ученых, нужно прежде всего отказаться от употребления фастфуда и промышленно переработанной пищи, что сведет к минимуму потребления всего жирного и жареного, а также кондитерских изделий, отказ от газированных напитков и энергетиков.

Специалисты рекомендуют гипертоникам ежедневно съедать 4 стакана любой каши или макарон, 5 чашек любых овощей и фруктов, 3 стакана кисломолочных продуктов (творог, йогурт, кефир), до 200 граммов мяса и до 300 граммов рыбы, до 3 столовых ложки растительного масла в день, до 30-40 граммов орехов.