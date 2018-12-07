Политика В Украину не впустили четверых российский журналистов

2018-12-07 10:39 144

В Украину не пустили российскую журналистку сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасию Дроздову. Также пограничники отказали во въезде на территорию страны еще трем журналисткам из России, сообщает Громадське.

"Мы бились сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме Терминал. Но во въезде в Украину мне все-таки отказали", - написала Дроздова в Facebook.

По данным источников издания, в Украину также не пустили журналистку издания Старая Русь Елену Николаеву, Юлию Никитину с сайта Фонтанка, а также Елену Владыкину - журналистку российской газеты Мой район.

Известно также, что 4 декабря в Украину не пустили журналистку российского телеканала Дождь Евгению Зобнину.

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Ранее стало известно, что иностранных журналистов также не пускают в аннексированный Крым.

Напомним, с момента введения ограничений на въезд число граждан РФ, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза.

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