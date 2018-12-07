Украина КАРТА Прогноз погоды: днем ожидается мокрый снег, а к ночи мороз до -8°C

2018-12-07 12:43 150

Сегодня практически по всей Украине ожидаются снег и снег с дождем.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, сухо будет только в северных регионах, оккупированном Крыму и некоторых центральных областях. Там прогнозируется переменно облачная погода.

Температура воздуха днем будет составлять на западе от -1°C до +2°C, на севере и в центре - от 0°C до -3°C, на востоке - от 0°C до -2°C, на юге - от -1°C до +2°C.

В Киеве сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от -1°C до -3°C. А вот к ночи температура начнет быстро падать.